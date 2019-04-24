Школа-інтернат горіла в Одесі в районі Дачі Ковалевського



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Рятувальники вдень 24 квітня ліквідували пожежу в одеській школі-інтернаті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Уккраїни в Одеській області

Повідомлення про загорання в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті №3 за адресою вул. Дача Ковалевського, 18 надійшло близько полудня.

Через 14 хвилин на місце виклику прибули рятувальники. Вони встановили, що загоряння сталося в роздягальні, розташованій у підвальному приміщенні двоповерхового будинку школи, спостерігалося сильне задимлення.

Всього під час пожежі в приміщенні школи перебували 166 осіб, з яких 123 учня і 43 дорослих, які евакуювали дітей до прибуття підрозділів ДСНС.

Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Пожежники ліквідували вогонь на площі 30 кв.м. Загиблих і постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 11 одиниць спеціальної техніки та 45 чоловік особового складу.