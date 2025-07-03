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Росія атакувала Одесу безпілотниками: горить житловий будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу безпілотниками: горить житловий будинок
В Одесі розгорілася пожежа після атаки БпЛА
фото з відкритих джерел

В результаті атаки російських окупантів пошкоджено житлові будинки

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ударів є руйнування, горить житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки БпЛА в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Місцеві телеграм-канали ишуть, що безпілотник влетів просто у будинок та публікують момент попадання. 

Після цього розгорілася сильна пожежа. Очевидці пишуть, що з балкону палаючого будинку кричить дівчина.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Теги: пожежа Одеса безпілотник

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