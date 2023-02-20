Для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу потрібні стимули – Шурма

Необхідно вирішити проблему системної збитковості енергетичних підприємств – заступник голови Офісу президента

Енергетичні компанії повинні продавати свою продукцію за справедливою ціною, щоб мати стимули для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу, заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

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«Ми дійсно думаємо над проблемою субсидування і системної збитковості, відсутності стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу. Тому зараз напрацьовуються декілька різних механізмів, як розв'язати ці проблеми. Думаю, протягом місяця-двох ми вийдемо з урядом з пропозиціями, баченням цієї системи», – сказав Шурма.

Він наголосив, що розглядається декілька варіантів. Один з них – це повноцінна монетизація субсидій, коли люди будуть сплачувати справедливу ціну та отримувати компенсацію від держави.

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Шурма додав, що сучасні IT-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії громадянам, які цього потребують.

«Пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава повинна адресно їм допомагати. Ті, хто можуть платити, мають платити, і компанії повинні продавати свої продукти за справедливою ціною і мати стимул для нарощування виробництва електроенергії, видобутку газу та нафти», – підсумував він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.