  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Спалах Covid-19 в прийомній сім’ї на Одещині: в лікарню потрапило 13 дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спалах Covid-19 в прийомній сім’ї на Одещині: в лікарню потрапило 13 дітей
    Фото Укрінформ

    Спочатку, з 11 по 12 квітня надійшло шестеро дітей, а потім перевірили усіх інших

    В Одесу з передмістя госпіталізували 13 дітей з прийомної сім'ї, інфікованих Covid-19. Про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко, повідомляє УНІАН.

    За її словами, із села Фонтанка Одеської області в дитячу МКЛ №3 доставлено 7 дітей із прийомної сім'ї з підозрою на коронавірус. «Усім зробили швидкі тести - діагноз підтверджений, діти госпіталізовані. З 11 по 12 квітня надійшло ще шестеро дітей з цієї ж сім'ї...», – розповіла Якименко.

    Вона зазначила, що загалом із цієї родини госпіталізовано 13 дітей. Інформацію про них передали в амбулаторію села Фонтанка й Одеський обласний лабораторний центр МОЗ.

    Тим часом, лабораторно підтверджено 443 нових випадки коронавірусу в Одеській області протягом минулого дня, 11 квітня.

    Серед нових хворих – 12 дітей та вісім медичних працівників. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 207, Овідіопольському районі – 46, в Ізмаїлі – 43. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли шестеро людей. Одужали за минулу добу 89 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 1672 ПЛР-тестів за добу.

    Теги: діти Одещина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies