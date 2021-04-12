Спалах Covid-19 в прийомній сім’ї на Одещині: в лікарню потрапило 13 дітей

Спочатку, з 11 по 12 квітня надійшло шестеро дітей, а потім перевірили усіх інших

В Одесу з передмістя госпіталізували 13 дітей з прийомної сім'ї, інфікованих Covid-19. Про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко, повідомляє УНІАН.

За її словами, із села Фонтанка Одеської області в дитячу МКЛ №3 доставлено 7 дітей із прийомної сім'ї з підозрою на коронавірус. «Усім зробили швидкі тести - діагноз підтверджений, діти госпіталізовані. З 11 по 12 квітня надійшло ще шестеро дітей з цієї ж сім'ї...», – розповіла Якименко.

Вона зазначила, що загалом із цієї родини госпіталізовано 13 дітей. Інформацію про них передали в амбулаторію села Фонтанка й Одеський обласний лабораторний центр МОЗ.

Тим часом, лабораторно підтверджено 443 нових випадки коронавірусу в Одеській області протягом минулого дня, 11 квітня.

Серед нових хворих – 12 дітей та вісім медичних працівників. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 207, Овідіопольському районі – 46, в Ізмаїлі – 43. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли шестеро людей. Одужали за минулу добу 89 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 1672 ПЛР-тестів за добу.