Вакцинація на Вінниччині: стало відомо, коли в область завезуть китайську CoronaVac

У першу чергу вакцинуватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають

Приблизно через два тижні на Вінниччині очікують поставку партії вакцини CoronaVac, розробленої китайською фармацевтичною компанією Sinovac Biotech. Про це інформує «Місто на Бугом» з посиланням на регіональну координаторку з вакцинації, заступницю директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяну Бондаренко.

У першу чергу вакцинуватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають чи доглядають за ними. За словами фахівчині, наразі невідомо, скільки саме доз китайської вакцини отримає область. «Ми очікуємо вакцину Sinovac, вона однодозна. І тому прийнято рішення вакцинувати саме маломобільні групи населення, оскільки це зручно. Мобільна бригада може виїхати до дому людини, щепити її та всіх, хто її доглядає», – повідомила Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, вакцину CoronaVac розробила китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Препарат на сьогодні дозволений для використання в Азербайджані, Бразилії, Китаї, Чилі, Індонезії та Туреччині. Україна отримала першу партію китайської вакцини Sinovac (близько 215 тисяч доз) наприкінці березня. Відомо, що спершу вакцина має пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я, після чого вакцину розподілять між областями. «За інформацією Міністерства, зараз очікується оформлення всіх відповідних документів, і тоді ми будемо мати розподіл. А поки готуються всі 9 мобільних бригад, які працювали з вакциною AstraZeneca, вони проходять додаткове навчання для роботи з вакциною Sinovac. Ми вже на початок тижня будемо готові приймати цю вакцину і працювати з нею. Вона не потребує спеціальних вимог, вони є такими ж, як для більшості вакцин: температура +2 +8, і вона буде зберігатись на регіональному складі. Також ми передбачили декілька складів в районах області, де є великі холодильники», – додала Тетяна Бондаренко.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на щеплення від коронавірусу реєструють роботодавці.