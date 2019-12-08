Співробітники ДСНС вшанували пам’ять рятувальника, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі



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Працівник пожежної служби Одеси Сергій Шатохін

Вічна пам’ять герою і всім загиблим. Співчуття рідним і близьким

Сьогодні, 8 грудня, в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва вшанували пам’ять Сергія Шатохіна, працівника пожежної служби Одеси, який загинув під час виконання службових обов’язків із гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ДСНС Києва.

«Сьогодні морально важкий день для кожного з нас – день жалоби... День жалоби і вшанування пам’яті загиблих жертв пожежі, що сталася в Одесі 4 грудня 2019 року... Для нас це особливо важко, адже під час цієї страшної події загинув і наш побратим – Сергій Шатохін. Напевно, кожен рятувальник зараз вкотре переосмислює цінності життя, а кожен житель нашої країни починає розуміти, на які жертви йдуть наші пожежники-рятувальники... Вічна пам’ять герою і всім загиблим... Співчуття рідним і близьким», – йдеться в повідомленні.

Сергій Шатохін піднімався пожежною драбиною, але впав із висоти третього поверху. Від отриманих важких травм він помер у лікарні 7 грудня. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.