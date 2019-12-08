В Одесі знову горить. Спалахнула багатоповерхівка – загинули двоє людей



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За попередніми даними, загоряння в будинку сталося через необережне поводження з вогнем

В Одесі в ніч на неділю, 8 грудня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Святослава Ріхтера, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Як повідомляється, під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено тіла двох загиблих.

«Займання сталося вночі у квартирі на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку на вулиці Святослава Ріхтера. Під час гасіння пожежі на площі двох квадратних метрів рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих 56-річний господар, особа другого встановлюється», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загоряння в будинку сталося через необережне поводження з вогнем.

«За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі сталася пожежа на третьому поверсі будівлі, що на розі вулиць Пушкінська та Троїцька (відома як архітектурний пам’ятник «Прибутковий будинок Асвадурова»). Зокрема, займання сталося у приміщенні економічного коледжу, який там розміщено.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.