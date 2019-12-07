Пожежа в Одесі: Кількість жертв зросла до 8 осіб



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У лікарні помер рятувальник

Кількість жертв від пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до восьми осіб, передає пресслужба Одеської поліції.

Згідно з повідомленням, в лікарні від отриманих під час гасіння пожежі травм помер рятувальник, 1976 року народження, якого госпіталізували 4 грудня.

Таким чином, кількість жертв зросла до восьми. Доля ще восьми осіб залишається невідомою.

Крім того, станом на 18:10 знайдено ще двоє загиблих. Наразі проводиться їх огляд судово-медичним експертом та ідентифікація.

Пошукова операція на місці події досі триває.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.

Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.