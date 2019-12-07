Пожежа в Одесі: Кількість жертв зросла до 8 осіб
У лікарні помер рятувальник
Кількість жертв від пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до восьми осіб, передає пресслужба Одеської поліції.
Згідно з повідомленням, в лікарні від отриманих під час гасіння пожежі травм помер рятувальник, 1976 року народження, якого госпіталізували 4 грудня.
Таким чином, кількість жертв зросла до восьми. Доля ще восьми осіб залишається невідомою.
Крім того, станом на 18:10 знайдено ще двоє загиблих. Наразі проводиться їх огляд судово-медичним експертом та ідентифікація.
Пошукова операція на місці події досі триває.
Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.
Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.