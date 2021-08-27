Стало відомо, як працюватиме громадський транспорт в День міста 2 вересня

2 вересня у зв'язку зі святкуванням Дня міста вносяться зміни до роботи громадського транспорту

У зв'язку з проведенням святкових заходів до Дня міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни до руху автотранспорту.

2 вересня 2021 року буде організовано роботу

тролейбусного маршруту № 10 з 16:30 за маршрутом:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 9),

у напрямку руху до вул. Інглезі – від кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 9 (вул. Рішельєвська) по вул. Рішельєвській до вул. Жуковського і далі за маршрутом.

До 01:00 03 вересня 2021 року

буде продовжено роботу міськелектротранспорту:

трамвайних маршрутів: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;

тролейбусних маршрутів: №№ 3, 7, 8, 9.

2 вересня з 16:30 буде організовано роботу автобусів за такими схемами руху.

Маршрути №№ 110, 120, 190:

у напрямку руху до ж/м «Котовського» - від вул. Польської на вул. Жуковського, вул. Преображенську, пров. Маяковського, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутами;

у напрямку руху до залізничного вокзалу - від вул. Приморської на Військовий узвіз, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Польську і далі за маршрутами.

Маршрут № 210:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Преображенську, пров. Маяковського, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Левітана - від вул. Приморської на Військовий узвіз, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Рішельєвську і далі за маршрутом.

Автобусні маршрути №№ 145, 220, 221 працюватимуть за схемою руху вихідного дня.

Також до 01:00 03 вересня буде продовжено роботу автобусних маршрутів загального користування, які здійснюють перевезення пасажирів в Одесі в режимі «маршрутного таксі».

Після закінчення гала-концерту для глядачів буде організовано подачу автобусів за напрямками до ж/м «Котовського», ж/м «Таїрова» та ж/м «Черьомушки».



Напрямок до ж/м «Котовського»:



по просп. Добровольського,

по вул. Семена Палія.

Місце дислокації автобусів – вул. Приморська (від Морського вокзалу до Військового узвозу).

Напрямок руху до ж/м Таїрова та ж/м Черьомушки:

по вул. Космонавтів,

по просп. Небесної Сотні,

по вул. Корольова,

по Люстдорфській дорозі.

Місце дислокації автобусів - вул. Приморська (від Морського вокзалу до пл. Митної).