В Одесі море вкрилося дивними смердючими плямами (фото, відео)

Люди скаржаться на сморід біля пляжу в Аркадії

В Одесі після сильної зливи море вкрилося дивними білими плямами. Відео, на якому зображена невідома субстанція, опублікував Telegram-канал «Новина.LIVE Odesa».

Відзначається, що відео знято на курорті Аркадія. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. А на пляжі відчувається сморід.

«Біля клубу Ibiza берег встелений великими білими плямами, схожими на піну. Видовище не з приємних, на пляжі також стоїть сморід», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що цього літа українські курорти потерпають від нашестя медуз. Так, на Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз. Відпочивальники, щоб хоч якось зануритися в морську воду без ризику бути ужаленими, викопали басейн на узбережжі і залізли в нього.

Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

Також нагадаємо, що у липні неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною.

До слова, на початку серпня росіяни у Чорному морі розлили нафту. Масштаби катастрофи приховують.