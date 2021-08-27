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    В Одесі море вкрилося дивними смердючими плямами (фото, відео)

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    Невідому білу субстанцію прибило до хвилерізу - В Одесі море вкрилося дивними смердючими плямами (фото, відео)
    Невідому білу субстанцію прибило до хвилерізу
    Фото із соцмереж

    Люди скаржаться на сморід біля пляжу в Аркадії

    В Одесі після сильної зливи море вкрилося дивними білими плямами. Відео, на якому зображена невідома субстанція, опублікував Telegram-канал «Новина.LIVE Odesa».

    Відзначається, що відео знято на курорті Аркадія. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. А на пляжі відчувається сморід.

    «Біля клубу Ibiza берег встелений великими білими плямами, схожими на піну. Видовище не з приємних, на пляжі також стоїть сморід», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що цього літа українські курорти потерпають від нашестя медуз. Так, на Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз. Відпочивальники, щоб хоч якось зануритися в морську воду без ризику бути ужаленими, викопали басейн на узбережжі і залізли в нього.

    Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

    Також нагадаємо, що у липні неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною.

    До слова, на початку серпня росіяни у Чорному морі розлили нафту. Масштаби катастрофи приховують.

    Читайте також: Нашестя медуз. Чому туристи тікають з Азовського моря?
    Теги: Чорне море екологія Одеса пляжі море
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    В Одесі море вкрилося дивними смердючими плямами (фото, відео)