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    Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо «фальсифікаторів» виборів

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    Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо «фальсифікаторів» виборів

    «Якщо в області зафіксовано передвиборчі порушення, наполягаю на відкритті кримінальних справ»

    Губернатор Одеської області Максим Степанов жорстко відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців. Він закликав відкривати кримінальні справи, «якщо такі факти фіксуються в Одеській області». Про цей він заявив на брифінгу в ОДА, відповідаючи на питання журналістів.
    «Якщо подібна інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю, саме наполягаю, на відкритті кримінальних справ, розслідуванні та висновках щодо них», - сказав Степанов.
    Глава Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден з громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.
    «Речі, які мають назву «фальсифікації» або «скупка» - просто неприпустимі. Це бридко», - сказав Степанов.
    При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.
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