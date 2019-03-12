Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо «фальсифікаторів» виборів



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«Якщо в області зафіксовано передвиборчі порушення, наполягаю на відкритті кримінальних справ»

Губернатор Одеської області Максим Степанов жорстко відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців. Він закликав відкривати кримінальні справи, «якщо такі факти фіксуються в Одеській області». Про цей він заявив на брифінгу в ОДА, відповідаючи на питання журналістів.

«Якщо подібна інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю, саме наполягаю, на відкритті кримінальних справ, розслідуванні та висновках щодо них», - сказав Степанов.

Глава Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден з громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.

«Речі, які мають назву «фальсифікації» або «скупка» - просто неприпустимі. Це бридко», - сказав Степанов.

При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.