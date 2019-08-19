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    Трагедія в Одесі: готель, що згорів, було зареєстровано як склад

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    <p>Готель Токіо Стар у документах значився складом</p> - Трагедія в Одесі: готель, що згорів, було зареєстровано як склад

    Готель Токіо Стар у документах значився складом

    Ні в яких реєстраційних документах готель не згадується

    Будівлю трамвайного депо, яка перетворилася на готель Токіо Стар, за документами, реконструювали в складське приміщення. Про це стало відомо в понеділок, 19 серпня, на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє Думська.

    «Ми підняли документи і знайшли п'ять декларацій, які видавала ще Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, ліквідована у 2014 році. У всіх деклараціях вказано «складське приміщення», і ніде не згадується готель чи місце для проживання людей», - повідомив заступник директора Департаменту ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов.

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    Після того, як у 2014 році інспекцію ліквідували, частина її повноважень перейшла до Департаменту ДАБІ Одеської області, а у 2016 році - Управління ДАБК Одеської міської ради. За словами чиновника, з 2014 року до 2016 року ніяких звернень чи скарг, а також заяв про переобладнання приміщень у готель не надходило.

    В Одеській ОДА відзначили, що ця інформація може бути приводом для ще одного кримінального провадження - про правомірність виданих дозволів.

    Зазначається, що з червня 2011-го до квітня 2014 року начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області був Петро Рябоконь - діючий віце-мер Одеси.

    У коментарі журналістам він заявив, що тоді реєстрація була на підставі декларацій і поданих документів.

    «У 2011 році не було навіть закону, що передбачає можливість виходу на об'єкт, щоб перевірити декларацію», - сказав Рябоконь.

    Він також заявив, що не знає, коли там з'явився готель.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

    За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

    На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

    Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

    Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».

     

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