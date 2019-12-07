У центрі Одеси тимчасово змінені маршрути деяких тролейбусів



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З 6 грудня і до завершення робіт з ліквідації наслідків пожежі змінені схеми руху тролейбусів №1, №5, №7

З 6 грудня 2019 року і до завершення робіт з ліквідації наслідків пожежі та відновлення руху автотранспорту по вул. Троїцькій на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Осипова внесені зміни тимчасового характеру в схеми руху тролейбусних маршрутів.

Тролейбусний маршрут № 7 «вул. Архітекторська – пл. Л. Толстого»:

у напрямку руху до пл. Л. Толстого - від Італійського бул. на Привокзальну площу (залізничний вокзал), вул. Пушкінську, вул. Грецьку, вул. Рішельєвську, вул. Буніна, площу Віри Холодної, Соборну площу, вул. Л. Толстого, пл. Л. Толстого;

у напрямку руху до вул. Архітекторської – від пл. Л. Толстого на вул. Л. Толстого, Соборну площу, площу Віри Холодної, вул. Буніна, вул. Рішельєвську, вул. Водопровідну, Італійський бул., вул. Середньофонтанську і далі за маршрутом.

Робота тролейбусного маршруту № 1 призупинена.

Роботу тролейбусного маршруту № 5 організована за маршрутом Аркадія - залізничний вокзал.