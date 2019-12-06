Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до трьох



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Рятувальники виявили тіло чоловіка, його особа встановлюється

Кількість жертв, загиблих під час пожежі в одеському коледжі зросла до трьох. Рятувальники виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється. Про це заявив заступник начальника управління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький.

«Винесли тіло ще одного загиблого. Таким чином, станом на 15:30 п'ятниці в результаті пожежі загинули три людини. Ще 12 людей вважаються зниклими без вісті», - зазначив рятувальник.

Станом на третій день після пожежі в Одесі не залишилося надії на те, що в будівлі коледжу залишилися живі, додав Крицький.

«Важко це говорити, але надії немає. Всі приміщення, які залишилися цілими, обстежено, нікого не знайдено. Людей там немає», - зазначив Крицький.

Раніше стало відомо, що студентка, яка вважалася зниклою без вісті, знайшлася. Вона на момент пожежі була в іншому місці. 5 грудня також знайшли живою жінку, яка значилася зниклою без вісті.

Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб залишалася невідомою, серед зниклих без вісті - директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.