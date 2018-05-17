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    У Київському районі продовжують ремонт житлового фонду

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    ЖКС Київського району проводять роботи з благоустрою

    Житлово-комунальні підприємства Київського району Одеси продовжують роботи з утримання житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій, виконують поточний ремонт інженерних комунікацій. 

    За період з 15 квітня по 15 травня 2018 року комунальним підприємством «ЖКС« Чорноморський »проведені такі ремонтні роботи: 
    1. Ремонт покрівлі - 500 кв.м. 
    2. Заміна каналізаційного випуску - 15 м.п. 
    3. Заміна госпфекальної каналізації - 62 м.п. 
    4. Ремонт машинного приміщення - 1 шт. 
    5. Ремонт сходових клітин - 800 кв.м.

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    У Київському районі продовжують ремонт житлового фонду
    У Київському районі продовжують ремонт житлового фонду
    У Київському районі продовжують ремонт житлового фонду

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