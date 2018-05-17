У Київському районі продовжують ремонт житлового фонду
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Розсилка
ЖКС Київського району проводять роботи з благоустроюЖитлово-комунальні підприємства Київського району Одеси продовжують роботи з утримання житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій, виконують поточний ремонт інженерних комунікацій.
За період з 15 квітня по 15 травня 2018 року комунальним підприємством «ЖКС« Чорноморський »проведені такі ремонтні роботи:
- Ремонт покрівлі - 500 кв.м.
- Заміна каналізаційного випуску - 15 м.п.
- Заміна госпфекальної каналізації - 62 м.п.
- Ремонт машинного приміщення - 1 шт.
- Ремонт сходових клітин - 800 кв.м.