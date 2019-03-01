У суботу буде перекрито рух на мосту Патона



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Рух буде обмежено в напрямку проспекту Соборності

У суботу, 2 березня, буде обмежено рух транспорту мостом ім. Патона у Києві. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На мосту проводитимуться роботи з ремонту деформаційного шва.

«З 08.00 год. до 22.00 год. 02 березня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту по мосту в напрямку просп. Соборності», - йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Як повідомлялося, 1 березня з 10:00 до 15:00 у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході було частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе