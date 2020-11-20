У Москві заарештували колишнього одеського «регіонала» Маркова

Екс-депутат Одеської міськради підозрюється в контрабанді «скіфського золота»

У Москві був арештований на два місяці колишній депутат Одеської міськради від Партії регіонів Олег Марков. Його підозрюють у контрабанді золотих виробів, що представляють історичну цінність. Він був затриманий в одному зі столичних бізнес-центрів, пишуть російські ЗМІ.

«Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Маркову Олегу Олеговичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці. Він підозрюється за ч. 1 ст. 226.1 (Незаконне переміщення через кордон РФ культурних цінностей у великих розмірах)», - повідомили в суді.

Українець свою провину в контрабанді виробів із золота періоду Залізного віку заперечує. Він має намір оскаржити рішення суду про свій арешт.

«За версією слідства він нібито намагався збути ювелірні прикраси, які належать до скіфського золота. Свою провину в цьому злочині він не визнає», - заявив адвокат Маркова Сергій Булаєв.

Адвокат додав, що експертизи виробів, які були вилучені в екс-депутата силовиками, ще не було.

«Слідство не довело факт того, що золоті вироби незаконно через кордон РФ перевіз саме Марков. А збут ювелірних виробів, що навіть представляють історичну цінність, сам по собі не є злочином», - сказав Булаєв.

Колишній депутат міськради Одеси VI скликання Олег Марков - брат засновника проросійської політичної партії «Родіна» Ігоря Маркова. У грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук. Його підозрювали у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень), йдеться про побиття учасників мітингу в Одесі 2 вересня 2007 року. Ігор Марков був затриманий в Італії і виданий Україні. Після цього Олег Марков виїхав з країни.