У Подільській міськлікарні завершується ремонт дитячого відділення



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Кошти на ремонт було виділено з обласного бюджету

Завершується капітальний ремонт дитячого відділення Подільської міської лікарні (проспект Перемоги, 23, м. Подільськ, Одеської області).

У відділенні демонтовано старі та замінено на нові вікна та двері, повністю відремонтовано підлогу, у коридорі улаштовано керамічну плитку, в палатах постелено лінолеум, закріплений плінтусом. У палатах проведено штукатурні роботи стелі та стін. Установлено системи вентиляції та опалення, проведено електромонтажні роботи. Облаштовано санвузли, прокладено трубопроводи водопостачання та системи каналізації тощо.

Кошти на проведення робіт було виділено з обласного бюджету в рамках обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки у розмірі 1 мільйон 490 тисяч гривень.

«Одна з пріоритетних задач органів влади усіх рівнів – створити необхідні умови для отримання якісних медичних послуг. В Одеській області діє цільова програма «Доступна медицина на 2018-2020 роки», яка відповідає загальній концепції реформування системи охорони в умовах євроінтеграційного спрямування розвитку країни, визначеного Президентом України Петром Порошенком», – зауважив голова обласної ради Анатолій Урбанський.