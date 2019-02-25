Губернатор Одещини відзначив державними нагородами та грамотами військових 28 окремої механізованої бригади



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Максим Степанов привітав військовослужбовців з поверненням додому

У смт Чорноморське пройшли урочистості з нагоди повернення до пункту постійної дислокації 28 окремої механізованої бригади. Голова ОДА Максим Степанов вручив військовослужбовцям державні нагороди та почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації.



«З поверненням додому, наші захисники. Я щасливий приїжджати до вас і бачити вас цілими і неушкодженими. Дуже символічно, що ми з вами бачимось наприкінці лютого — у дні, коли почалася російська агресія. І всі ці 5 років ви захищаєте нашу країну, не дозволяючи цій агресії поширитися за межі Донбасу. Ви довели, що є справжніми героями і під Мар’їнкою, і біля Красногорівки, і біля Щастя. Саме завдяки вам ми почуваємося у безпеці та можемо будувати нашу країну. Бажаю вам миру, здоров’я і нехай кулі завжди оминають вас», – наголосив Максим Степанов.



Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. А завершився ритуал покладанням квітів до кам'яного хреста з меморіальними плитами, на яких викарбувані імена полеглих воїнів 28 окремої механізованої бригади.

Окрім того, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов передав військовослужбовцям сертифікати на побутову техніку для гуртожитків.

Зазначимо, за розпорядженням Максима Степанова в Одеській області збільшено розмір фінансової допомоги учасникам антитерористичної операції на Сході України, які отримали інвалідність. Окрім цього, щомісяця оновлені виплати будуть отримувати сім’ї загиблих військових, захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти.



Нагадаємо, у грудні очільник регіону також передав додаткову побутову техніку у гуртожиток покращеного типу, збудований для контрактників Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Одесі.