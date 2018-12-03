У Тарутинському районі знешкоджено боєприпаси часів Другої світової війни



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Операцію проведено рятувальними службами області

до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що у смт Березине Тарутинського району, під час проведення земельних робіт, місцевим мешканцем виявлено невідомий предмет.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, повідомляє «Главком».

Чоловік відразу зателефонував до Служби «101». Прибувши на місце події піротехніки встановили, що невідомий предмет – артилерійський снаряд 75 мм. часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт вибухонебезпечний предмет вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному місці. Загиблих та постраждалих немає.

З метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, рятувальники Головного управління ДСНС України в Одеській області звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами!

Категорично забороняється:

торкатися підозрілого предмету або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;

розбирати вибухонебезпечний предмет.

Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.

Пам’ятайте! Суворе виконання цих рекомендацій — запорука збереження життя!