У Тарутинському районі знешкоджено боєприпаси часів Другої світової війни
-
Розсилка
Операцію проведено рятувальними службами області
до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що у смт Березине Тарутинського району, під час проведення земельних робіт, місцевим мешканцем виявлено невідомий предмет.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, повідомляє «Главком».
Чоловік відразу зателефонував до Служби «101». Прибувши на місце події піротехніки встановили, що невідомий предмет – артилерійський снаряд 75 мм. часів Другої світової війни.
Групою піротехнічних робіт вибухонебезпечний предмет вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному місці. Загиблих та постраждалих немає.
З метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, рятувальники Головного управління ДСНС України в Одеській області звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами!
Категорично забороняється:
- торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
- здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;
- намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;
- розбирати вибухонебезпечний предмет.
Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.
Пам’ятайте! Суворе виконання цих рекомендацій — запорука збереження життя!