  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Тарутинському районі знешкоджено боєприпаси часів Другої світової війни

    • Розсилка
    У Тарутинському районі знешкоджено боєприпаси часів Другої світової війни

    Операцію проведено рятувальними службами області

    до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що у смт Березине Тарутинського району, під час проведення земельних робіт, місцевим мешканцем виявлено невідомий предмет.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Чоловік відразу зателефонував до Служби «101». Прибувши на місце події  піротехніки встановили, що невідомий предмет – артилерійський снаряд 75 мм. часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт вибухонебезпечний предмет вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному місці. Загиблих та постраждалих немає.

    Читайте також

    З метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, рятувальники Головного управління ДСНС України в Одеській області звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами!

    Категорично забороняється:

    •     торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
    •     заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
    •     здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;
    •     намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;
    •     розбирати вибухонебезпечний предмет.

    Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.

    Пам’ятайте! Суворе виконання цих рекомендацій — запорука збереження життя!

    Читайте також
    ДСНС Друга світова війна Одещина рятувальники боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ