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У центрі Одеси прогримів вибух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі Одеси прогримів вибух (відео)
фото скріншот відео

За попередніми даними, причиною вибуху стала граната

Сьогодні по обіді, 2 грудня, у центрі Одеси пролунав вибух. Про це повідомляє «Думська».

За попередніми даними, причиною вибуху стала граната.

Як повідомляється, інцидент стався  розі вулиць М'ясоїдівської та Прохоровської. За попередньою інформацією  розірвався боєприпас під час затримання поліцією кількох людей. Подробиці події уточнюються.

Тим часом, міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті сьогодні, 2 грудня, під час оголошеної повітряної тривоги. Філатов поспішив заспокоїти містян, що  вибухи не пов’язані з російськими атаками.

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Теги: Одеса вибух граната скандал відео міськрада

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