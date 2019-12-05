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    У Затоці суд повернув у комунальну власність 2,5 га прибережних земель за 50 млн грн

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    У Затоці суд повернув у комунальну власність 2,5 га прибережних земель за 50 млн грн
    Фото: od.gp.gov.ua

    Селищна рада відводила у власність громадян землю під індивідуальне дачне будівництво в межах першої і другої смуг узбережжя Чорного моря

    Господарський суд Одеської області повернув у комунальну власність 2,5 га прибережних земель вартістю близько 50 млн гривень в Затоці (Одеська область). Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

    Повідомляється, що селищна рада відводила у власність громадян землю під індивідуальне дачне будівництво в межах першої і другої смуг узбережжя Чорного моря.

    Зараз прокурорами забезпечено виконання рішень суду та повернуто земельні ділянки в комунальну власність територіальної громади селища Затока.

    Наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення ймовірних фактів самовільної забудови узбережжя. У разі виявлення таких фактів прокуратура вживатиме законних заходів для приведення зазначених ділянок у їх попередній стан.

     

    прокуратура суд будівництво Одещина Затока
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