У Затоці суд повернув у комунальну власність 2,5 га прибережних земель за 50 млн грн



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Фото: od.gp.gov.ua

Селищна рада відводила у власність громадян землю під індивідуальне дачне будівництво в межах першої і другої смуг узбережжя Чорного моря

Господарський суд Одеської області повернув у комунальну власність 2,5 га прибережних земель вартістю близько 50 млн гривень в Затоці (Одеська область). Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Повідомляється, що селищна рада відводила у власність громадян землю під індивідуальне дачне будівництво в межах першої і другої смуг узбережжя Чорного моря.

Зараз прокурорами забезпечено виконання рішень суду та повернуто земельні ділянки в комунальну власність територіальної громади селища Затока.

Наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення ймовірних фактів самовільної забудови узбережжя. У разі виявлення таких фактів прокуратура вживатиме законних заходів для приведення зазначених ділянок у їх попередній стан.