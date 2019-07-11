У Затоці затримали чоловіків зі зброєю та наркотиками



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В автівці чоловіки, які виявилися жителями Ізмаїла та Одеси, тримали три пістолети Беретта, Макарова та Флобера, патрони травматичної дії та пакет з білим порошком

У селі Затока, що на Одещині, поліцейські викрили двох приїжджих зі зброєю та наркотиками. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Так, на одній із парковок курортного селища чоловіки, помітивши правоохоронців, почали нервувати і спробували хутко сховатися в своєму припаркованому автомобілі.

Поліцейські не оминули підозрілих осіб і з’ясували, що їхня дивна поведінка була небезпідставною. В транспортному засобі 37 та 23-річні чоловіки, які виявилися жителями Ізмаїла та Одеси, тримали три пістолети Беретта, Макарова та Флобера, патрони травматичної дії та пакет з білим порошком.

За фактом знайденого в Білгород-Дністровському відділі поліції відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після того, як слідчі отримають висновок експерта щодо речових доказів, буде вирішений подальший хід справ. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які потім зловмисники продавали представникам кримінальних кіл.