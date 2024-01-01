Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
Рятувальники локалізували пожежі, що виникли внаслідок атаки
Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей, одна з яких загинула. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
Він розповів, що внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.
Загалом в Одесі постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.
Олег Кіпер зазначив, що рятувальники локалізували пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула.
У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».
«Кажуть, як новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці – справедливість та Бог», – сказав Труханов.
Як повідомлялося, у ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи.
Коментарі — 0