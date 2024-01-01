Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
Уночі російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками
фото ілюстративне

Рятувальники локалізували пожежі, що виникли внаслідок атаки

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей, одна з яких загинула. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він розповів, що внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.

Загалом в Одесі постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Олег Кіпер зазначив, що рятувальники локалізували пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула.

У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».

«Кажуть, як новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці – справедливість та Бог», – сказав Труханов.

Як повідомлялося, у ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи.

Теги: вибух Одеса рятувальники безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах для безпілотників
Мільйон дронів. Це не так вже й багато
21 грудня, 2023, 14:14
Сьогодні зранку на території смт. Ківшарівка під час ворожого обстрілу зафіксовано прильот між  житловими будинками
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
1 грудня, 2023, 12:36
На Байкало-Амурській магістралі вибухнув потяг із паливом
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
9 грудня, 2023, 09:43
Попередньо будинок перебував в аварійному стані
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку (фото)
12 грудня, 2023, 16:56
Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа
На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)
17 грудня, 2023, 07:56
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
16 грудня, 2023, 07:33
У район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб
У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється
18 грудня, 2023, 21:17
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
22 грудня, 2023, 09:08
На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки
На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки
30 грудня, 2023, 16:55

Новини

Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий
РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий
Росіяни атакували Одесу ракетою Х-59, Сили оборони Півдня повідомили про наслідки
Росіяни атакували Одесу ракетою Х-59, Сили оборони Півдня повідомили про наслідки
Влада Одеси оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл
Влада Одеси оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл
Влучання у багатоповерхівку Одеси: поліція показала перші кадри
Влучання у багатоповерхівку Одеси: поліція показала перші кадри
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
76K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
20K
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
18K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
8622
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
7989
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 2023, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
30 грудня, 2023, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
30 грудня, 2023, 07:26

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua