Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих

Рятувальники локалізували пожежі, що виникли внаслідок атаки

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей, одна з яких загинула. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Він розповів, що внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.

Загалом в Одесі постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

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Олег Кіпер зазначив, що рятувальники локалізували пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула.

У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».

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«Кажуть, як новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці – справедливість та Бог», – сказав Труханов.

Як повідомлялося, у ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи.