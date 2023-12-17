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На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)
Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа
фото: Олег Кіпер

Через атаку ворога загинула одна людина

У ніч на 17 грудня російські окупанти протягом п'яти годин атакували південні регіони дронами. В Одеській області один із збитих безпілотників упав у житловий квартал, спричинивши вибух. Про це повідомили Сили оборони півдня та очільник ОВА Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони на Одещині збили дев'ять БпЛА типу «Shahed-136». Однак, один із збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув.

6 фото
На весь екран
Вибухова хвиля пошкодила будинки навколо
фото: Олег Кіпер

Відбулося руйнування з подальшим загоранням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи.

Виникла масштабна пожежа, яку рятувальники загасили.

Наслідки ворожої атаки на Одещині
Наслідки ворожої атаки на Одещині
фото: Сили оборони півдня
Наслідки ворожої атаки на Одещині
Наслідки ворожої атаки на Одещині
фото: Сили оборони півдня

В одному з будинків виявили загиблого чоловіка.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Теги: пожежа вибух окупанти Одещина рятувальники безпілотник

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