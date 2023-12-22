Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці

Кілька квартир зруйновано

У ніч проти 22 грудня росіяни знову атакували Київ іранськими БПЛА типу Shahed. Ворожі дрони пошкодили багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці. У мережі з’явилися нові фото та відео атаки.

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Внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV (телемарафону) Андрій Ковальский. Він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована.

фото: Ян Доброносов

фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим.

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Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.