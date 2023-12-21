Мільйон дронів. Це не так вже й багато

Зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах для безпілотників

Одна бригада в активній фазі бойових дій використовує 500-600 fpv в місяць

Бачу багато критики від людей за цю фразу, але здебільшого в цих цифрах немає нічого космічного.

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Мільон дронів (якщо брати fpv з середньою вартістю 500 баксів за штуку) – це 500 мільонів долларів за 12 місяців, або 41,6 мільона доларів на місяць.

Це біля 83 тис. fpv в місяць.

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Нагадую, один снаряд 155-мм калібра коштує біля 3.5 тисячи баксів. І нам їх потрібні сотні тисяч, навіть мільйони.

Одна бригада в активній фазі бойових дій використовує 500-600 fpv в місяць. Це мінімум. Де хто тисячу в місяць, коли повна ср**а, ти можеш під сотню fpv декількома екіпажами увалити за день, були б в нас ще тепловізійні fpv, ця цифра могла би бути ще більшою.

Якщо брати той факт, що цей напрямок буде тільки розвиватись і еволюціонувати – то ці цифри вже не вважаються чимось неймовірним. Не враховуючи тисячі інших дронів, від мавіков та аутелів, до крил і коптерів-бомберів, яких в загальної кількості меньше треба, ніж fpv, але цифри там теж немаленькі.

Тобто мільйон дронів для людини яка бачить весь оборот дронів на фронті – не є фантастичною кількістю. Чи непідйомною. Особливо якщо частину цих дронів тобі треба тримати в резерві.

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Але.

Диявол завжди в нюансах.

Зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах.

Плати ініціації боєприпасів досі роблять по гаражам. І так як «яка плата надійна, а яка ніт» вираховується методом проб та помилок, то при цьому іноді гинуть інженери.

Стандартизованих боєприпасів на 7 та 10 раму досі немає. Зі скидами така ж проблема, на все один ПТАБ.

Знову гаражне виробництво і там де воно неякісне – гинуть люди.

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Досі немає єдиного узгодженого комплекта з наземною станцією та додатковим обладнанням для пілотів. Пілоти як правило самі докуплять обладнання, підсилювачи, екран штурмана та інше.

Незрозуміло, яку кількість fpv з денною камерою, та з тепловізійною камерою треба закупляти, щоб мати достатньо інструментів на обидві пори доби.

Замовлення на fpv на цифровому зв'язку (а це наше майбутнє) та з системою захоплення цілі досі не розміщено. Що натякає на те, що цифрові fpv та fpv з захопленням цілі у росіян появляться раніше ніж у нас, вже є приклад с тепловізорами на fpv.

Про дрони ретранслятори для fpv я взагалі мовчу.

Як і про те, як контролюючі органи взяли за практику кошмарити такі виробництва, і на них досі немає ніякої управи. Треба мабуть петицію написати, щоб цих всіх сискарей/слєдаков які живуть і зараз по принципу «треба під Новий рік трясти бізнес, я ж не буду в новому році на старій моделі БМВ як лох їздити?» почати теж вручати повістки.

І це тільки fpv. В яких я не дуже прям спец, якщо чесно. Але по крилам я можу розписати ще більший текст...

Ми ніколи не передавимо РФ ресурсною базою та кількістю. Ми в цій війні мали успіхи за допомогою більш ефективного використання засобів.

Нарощування кількості дронів без правильної стратегії використання – це не шлях перемоги.

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Тому критики по «мільону дронів» від мене не буде, зараз всі виробники дронів дуже масштабуються, може це і реальна цифра.

Але ось по іншим питанням хотілось би еволюції.