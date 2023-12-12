У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку (фото)
Загиблих і постраждалих немає
У центральній частині Одеси сьогодні, 12 грудня, обвалилася частина житлового будинку. Про це повідомляє «Думська».
«На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.
«Думська» з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.
Раніше повідомлялося, що в Одесі під автівку артиста театру заклали вибухівку з таймером.
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