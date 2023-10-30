Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги
В Одесі та області оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет
фото ілюстративне

Попередньо область атакована ракетами «Онікс»

Сьогодні зранку. 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. 

«Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», –повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Попередньо – окупанти область атакують ракетами «Онікс».

Наразі відомо про щонайменше три вибухи в Одесі.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: авіація Одеса озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна показала, що українці готові виборювати свою свободу
Що заважає нашій Перемозі
23 жовтня, 15:03
В Одеській області злочинне угрупування отримало підозру
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
3 жовтня, 17:14
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище
Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки
7 жовтня, 06:40
У травні 2022 року Вячеслав Кушнеров купив квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м за 600 тис. грн
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у районного військкома Одеси
19 жовтня, 16:25
Підозрюваний замість того, щоб розібратися з боргами підприємства, продав його майно за 988 тис. грн, зазначають у ДБР
Ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн
13 жовтня, 16:00
, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Генштаб повідомив про кількість атак на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону
14 жовтня, 19:17
Минулої доби рашисти здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю
Запоріжжя оговтується від ракетного удару, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
18 жовтня, 10:35
РФ намагатиметься знайти прогалини в українській ППО
Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
22 жовтня, 05:19
Протягом доби відбулось 66 бойових зіткнень
Ракетні війська ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО противника – Генштаб
25 жовтня, 19:48

Новини

В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги
В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
Побиття військового на Одещині: стали відомі нові подробиці
Побиття військового на Одещині: стали відомі нові подробиці
На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку
На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку
На Одещині застрелився місцевий депутат – ЗМІ
На Одещині застрелився місцевий депутат – ЗМІ
Окупанти атакували «Шахедами» Одещину
Окупанти атакували «Шахедами» Одещину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
22K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
11K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
7368
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
6212
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
5304
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту