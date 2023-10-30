В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги

В Одесі та області оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет

Попередньо область атакована ракетами «Онікс»

Сьогодні зранку. 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», –повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Попередньо – окупанти область атакують ракетами «Онікс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі відомо про щонайменше три вибухи в Одесі.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.