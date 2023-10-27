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РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
Всі фейки росіян стосуються зброї
фото з відкритих джерел

Країна-агресор активізує зусилля, спрямовані на дискредитацію України

Російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Подробиці оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

«Російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим «технологам» нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова», – йдеться в повідомленні.

Основні фейки з кремлівської методички:

  • «Корумпована Україна продає зброю терористам «ХАМАС»;
  • «Україна використовує «Зерновий коридор» для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю».

Зазначається, що мета нової інформаційної кампанії ворога – зупинка постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. ГУР повідомило, що розповсюдження росіянами даних фейків свідчить про активізацію зусиль країни-агресора, спрямованих на дискредитацію України.

Нагадаємо, ворожі TG-канали поширюють відео з фейковою вуличною рекламою в Нью-Йорку, яка нібито закликає підтримувати Україну, а не Ізраїль. Зокрема, відео супроводжується наступним дописом: «У Нью-Йорку від незадоволених українців з’явилася реклама: «Допомога євреям = спалювання грошей».

Теги: Міноборони Україна Рустем Умєров ГУР росія

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