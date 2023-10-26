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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Чи може Росія атакувати Україну з космосу?

glavcom.ua
Казахстан – не Біларусь, навряд він згодиться, щоб з його території атакували Україну
фото з відкритих джерел

Те, що Рогозін мав намір отримати ласий шматочок бюджету для розпилу, зрозумів навіть Путін

А я вже сподівався, що маячню Рогозіна більше коментувати не доведеться. Але ні, його послід все ще знаходиться в інформаційному просторі... Це я про буцімто намір Роскосмосу вдарити по Києву космічним носієм «Союз» с 6 тонами вибухівки замість космонавтів або супутників.

Дмитро Рогозін, на якого посилаються як на автора цієї дурні – це неук, авантюрист і крадій. З тим самим успіхом від міг запропонувати відколоти шматочок Місяця і спрямувати його на Україну.

Так, «Союз 2» здатен виносити до 10 тонн на низку навколоземну орбіту. Але це космічний носій, якій не пристосований для тих перенавантажень, які витримує бойова ракета, яка рухається зовсім по іншій траєкторії, ніж космічна.

Припустимо теоретично, щось там у конструкції посилили, а траєкторію вирівняли. А звідки це одоробло запускати? Реально на старт «Союзів» працює майданчик №2 на Байконурі, подібні майданчики у Плесецьку та космодромі «Восточний» існують здебільшого на папері.

Байконур – це Казахстан. Казахстан – не Біларусь, навряд він згодиться, щоб з його території атакували Україну. А приховати такій намір буде неможливо, бо носій до купи складають саме на Байконурі, у монтажно-випробувальному комплексі.

До речі, бокові прискорювачі, які відпрацювали, у такому випадку будуть падати невідомо де, можливо, і у Ірані чи Туреччині...

Знов таки, бойова частина такої ракети буде не у вигляді частин, що розділяються, як у стратегічних ракет, а моноблок діаметром метра чотири і довжиною 5-7 метрів, якій падає по балістичній траєкторії. Точність – ніяка, з однакової вірогідністю він може влучити як у Київ, так і у Бєлгород або Брянськ. Але на підході до Києву його зіб'ють, бо це достатньо проста – велика і неманевруюча – ціль для нашої ПРО, а от над Бєлгородом – навряд чи.

Те, що Рогозін мав намір отримати ласий шматочок бюджету для розпилу, зрозуміли навіть в АП путіна, де ідею відкинули. То ж нам тим більше не треба перейматися всілякою нісенітницею.

Недоімперія готується взимку атакувати нашу інфраструктуру «Шахедами», «Калібрами» та іншими ракетами, які зараз накопичує. І ця загроза значно реальніша, ніж космічні кораблі, які шугають простором Великого театру...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Казахстан космос Дмитро Рогозін ракета

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