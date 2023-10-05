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Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Російські загарбники вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Грозі на Харківщині. Внаслідок російського прицільного удару загинула 51 особа, в тому числі дитина 2017 року народження. Шестеро осіб отримали травми. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Сьогодні російські окупанти атакували Харківщину. У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні – половина села. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, удар по приміщенню був точним.

Внаслідок атаки загинула 51 людина
Внаслідок атаки загинула 51 людина
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 1
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 2
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 3
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 4
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 5
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

«У селі Гроза проживали 330 мешканців, якраз із кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді», – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко в ефірі телемарафону повідомив, що станом на 18 годину з-під завалів дістали вже 58 людей, з них 51 – загинула.

Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 6
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
З-під завалів дістали вже 58 людей, з них 51 – загинула
З-під завалів дістали вже 58 людей, з них 51 – загинула
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 7
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 8
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 9
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Раніше повідомлялося, що удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель.

Поліція, рятувальники та медики розчищали завали та рятували поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводили огляд місця події та документували наслідки. Також на місці трагедії працювала мобільна криміналістична лабораторія.

Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 10
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото) фото 11
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Нагадаємо, що під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

До слова, 6-8 жовтня в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.

Зазначимо, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Читайте також: Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Теги: смерть Харківщина окупанти війна обстріл

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