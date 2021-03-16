Патрульного з Одеси судитимуть за викрадення автомобіля

Інспектор поліції разом зі спільником зняли з автомобіля BMW з іноземною реєстрацією номера та замінили на інші

Авто перевезли додому до патрульного, у Біляївський район

До суду передали справу службовця патрульної поліції Одеси, якого підозрюють у викраденні транспортного засобу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Подія сталась у лютому минулого року на вулиці Скісна в Одесі. Досудове слідство встановило, що інспектор одного із батальйонів Управління патрульної поліції разом зі спільником зняли з автомобіля BMW з іноземною реєстрацією номера та замінили на інші. Таким чином вони хотіли приховати свої подальші злочинні дії.

Тоді за допомогою евакуатора, водій якого не підозрював про злочинні наміри патрульного та його спільника, авто перевезли додому до патрульного, у Біляївський район.