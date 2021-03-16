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    Нові подробиці смертельної ДТП на Одещині: загиблими виявились двоє 17-річних дівчат (фото, відео)

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    Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переламами забрала &laquo;швидка&raquo; - Нові подробиці смертельної ДТП на Одещині: загиблими виявились двоє 17-річних дівчат (фото, відео)
    Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переламами забрала «швидка»
    фото: od.npu.gov.ua

    Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту

    З'явились нові подробиці смертельної ДТП на Одещині, внаслідок якої загинуло двоє людей. Померлими виявились двоє неповнолітніх пасажирки, віком 17 років.

    Нагадаємо, в Одеській області, у місті Балта легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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    Нові подробиці смертельної ДТП на Одещині: загиблими виявились двоє 17-річних дівчат (фото, відео)
    Нові подробиці смертельної ДТП на Одещині: загиблими виявились двоє 17-річних дівчат (фото, відео)

    За версією рятувальників, легковий автомобіль рухався вулицею Уварова, де зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівку DAF.

    Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Їх у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Ще двоє людей загинули. Окрім кермувальника, в легковику сиділи троє пасажирів – дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець. Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переламами забрала «швидка».

    Повні обставини події встановлюють правоохоронці.



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    Теги: ДТП ДСНС Одеса автомобіль аварія
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