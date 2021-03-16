На вулицях Одеси помітили одну з найдорожчих іномарок України (фото)

Автомобіль комплектується V-образним мотором на вісім циліндрів, з потужністю 544 к.с. і обертовим моментом 760 Нм

Модель була випущена лімітованою серією

Одну з найдорожчих і рідкісних іномарок, що коли-небудь їздила по дорогах України, шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG 6 × 6, помітили на Балковській вулиці Одеси.

Мало того, судячи із зовнішнього вигляду, на Молдаванці оселилася на заводська модель, а тюнінгований Brabus B63S-700, пише Думска.

Відзначимо, що ціна на звичайний G63 AMG 6 × 6 доходить до 4 млн гривень, а «прокачані» екземпляри можуть коштувати більше 1,2 млн доларів.