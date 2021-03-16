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    На вулицях Одеси помітили одну з найдорожчих іномарок України (фото)

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    Автомобіль комплектується V-образним мотором на вісім циліндрів, з потужністю 544 к.с. і обертовим моментом 760 Нм - На вулицях Одеси помітили одну з найдорожчих іномарок України (фото)
    Автомобіль комплектується V-образним мотором на вісім циліндрів, з потужністю 544 к.с. і обертовим моментом 760 Нм
    фото: ru.motor1.com

    Модель була випущена лімітованою серією

    Одну з найдорожчих і рідкісних іномарок, що коли-небудь їздила по дорогах України, шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG 6 × 6, помітили на Балковській вулиці Одеси.

    Мало того, судячи із зовнішнього вигляду, на Молдаванці оселилася на заводська модель, а тюнінгований Brabus B63S-700, пише Думска.

    Відзначимо, що ціна на звичайний G63 AMG 6 × 6 доходить до 4 млн гривень, а «прокачані» екземпляри можуть коштувати більше 1,2 млн доларів.

    Модель була випущена лімітованою серією. Автомобіль комплектується V-образним мотором на вісім циліндрів, з потужністю 544 к.с. і обертовим моментом 760 Нм, а також семиступінчастою АКПП, розганяється до 100 км / год за 7,9 секунди і розвиває максимальну швидкість в 160 км / г.

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    Теги: Одеса автомобіль
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