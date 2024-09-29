Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото)

Під завалами у Запоріжжі можуть бути люди

Федоров зазначає, що росіяни зруйнували багатоповерхівку та приватні будинки

Сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок», – йдеться у повідомленні.

фото: Іван Федоров

Федоров зазначає, що росіяни зруйнували багатоповерхівку та приватні будинки, під завалами можуть бути люди.

фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл, відстань до якої складає всього три кілометри.