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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото)
Під завалами у Запоріжжі можуть бути люди
фото: Іван Федоров

Федоров зазначає, що росіяни зруйнували багатоповерхівку та приватні будинки

Сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото) фото 1
фото: Іван Федоров

Федоров зазначає, що росіяни зруйнували багатоповерхівку та приватні будинки, під завалами можуть бути люди.

Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото) фото 2
фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл, відстань до якої складає всього три кілометри.

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Теги: Запоріжжя вибух росія війна житло Україна Іван Федоров поранення росіяни

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