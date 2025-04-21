На Одещині громадські діячі під виглядом ТЦК побили чоловіка
Троє молодих людей у військовій формі перекрили автомобілем шлях велосипедисту
На Одещині троє членів громадської організації видали себе за співробітників територіального центру комплектування. Вони побили та викрали чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.
Зазначається, що інцидент стався на дорозі біля Чорноморська. Троє молодих людей у військовій формі перекрили автомобілем шлях велосипедисту. Вони представилися працівниками ТЦК та СП та вимагали у 41-річного чоловіка документи.
Все це супроводжувалося побиттям, після чого чоловіка заштовхали у салон авто. Потерпілий встиг повідомити поліцію, де з’ясували, що відношення до ТЦК та повноважень для мобілізації викрадачі не мають, але є членами однієї з місцевих громадських організацій.
Зловмисниками виявились мешканці Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років. Їм правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ, фігурантам загрожує до п’яти років ув’язнення.
Нагадаємо, Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив сім проваджень за порушення правил військового обліку проти одного чоловіка – це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.
До слова, в мережі з'явилося відео конфлікту зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області, під час якого чоловік погрожував військовим рушницею.
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