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Смертельна ДТП на Кіровоградщині: за кермом був 14-річний підліток

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Смертельна ДТП на Кіровоградщині: за кермом був 14-річний підліток
фото: ДСНС

Внаслідок ДТП троє пасажирів, 2009 та 2011 років народження, отримали травми різного ступеня тяжкості

У Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14 річний водій. Про це повідомила речниця ГУНП у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10.

Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події. Тіло загиблого хлопця довелося деблокувати з понівеченого автомобіля співробітникам ДСНС.

Ще троє пасажирів, 2009 та 2011 років народження, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх обставин та причин трагедії.

Нагадаємо, 2 травня під час виконання службових завдань унаслідок ДТП на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Мачухи загинув сержант Віктор Боровко. Аварія трапилася за участю поліційної автівки та легкового автомобіля Opel Insignia. В цій же аварії загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

А у місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.

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Теги: ДТП Кіровоградщина автомобіль

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