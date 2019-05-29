В Ізмаїльському військово-морському ліцеї відбувся День відкритих дверей



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У суботу, 25 травня, в Ізмаїльському військово-морському ліцеї пройшов День відкритих дверей.

Майбутніх ліцеїстів зустріла адміністрація та учні ІВМЛ. Після чого у гостей була можливість поспілкуватися з директором ліцею Наталією Стогніенко про правила вступу та навчання в ІВМЛ. Потім майбутні учні ІВМЛ ознайомилися з аудиторіями і лабораторіями їх майбутньої альма-матер.

Нагадаємо, що з 1 березня по 30 червня ІВМЛ проводить набір учнів на базі 7 і 9 класів.

Для вступу до ліцею необхідно подати такі документи: заяву учня, заява батьків або опікунів, оригінал та ксерокопія свідоцтва про народження або паспорт, характеристика з попереднього навчального закладу, свідоцтво про базову загальну середню освіту (копія та оригінал), 4 фото розміром 3 на 4 см, довідка про склад сім'ї (форма 3), ідентифікаційний номер (оригінал і копія), довідка про те, що вступник не перебував на обліку в МВС, а також в наркологічному і психоневрологічному диспансерах, документи, що підтверджують досягнення юнака чи дівчини в навчанні та спорті. Також необхідно зібрати певні медичні документи.

Зарахування до ліцею буде здійснюватися на підставі результатів вступних іспитів з української та англійської мов, математики та фізкультури, а також за результатами профвідбору.

Джерело: Город 24