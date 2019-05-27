  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На приватному подвір'ї у місті Рені пролунав вибух

    • Розсилка
    На приватному подвір'ї у місті Рені пролунав вибух

    За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження

    Подія сталася вночі 26 травня у приватному дворі 42-річної місцевої мешканки. Вибухом пошкоджено вікна будинку та автомобіль.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    На місці події  працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На приватному подвір'ї у місті Рені пролунав вибух
    На приватному подвір'ї у місті Рені пролунав вибух

    За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5. З місця події вилучили уламки вибухового пристрою. Їх направлено на експертизу.

    Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які до неї причетні.

    Читайте також
    вибух кримінал граната Одещина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ