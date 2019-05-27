На приватному подвір'ї у місті Рені пролунав вибух



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За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження

Подія сталася вночі 26 травня у приватному дворі 42-річної місцевої мешканки. Вибухом пошкоджено вікна будинку та автомобіль.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5. З місця події вилучили уламки вибухового пристрою. Їх направлено на експертизу.

Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які до неї причетні.