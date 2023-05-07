В Одесі дитина випала з вікна і загинула

Дитина притулилася до москітної сітки

В Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з вікна багатоповерхівки. Зараз усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Інцидент стався на вулиці Добровольського Хлопець випав з вікна веранди квартири на п'ятому поверсі багатоповерхівки.

За попередніми даними, за допомогою стільця дитина дісталася до підвіконня, сперлася об москітну сітку та впала. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

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«Раніше ця сім'я була поза полем зору правоохоронців. Місце проживання лише активно позначене», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося врятувати з жахливих умов проживання 8-річну дівчинку у Тернополі.