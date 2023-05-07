Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі дитина випала з вікна і загинула

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Одесі дитина випала з вікна і загинула
В Одесі сталася трагедія
фото ілюстративне

Дитина притулилася до москітної сітки

В Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з вікна багатоповерхівки. Зараз усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Інцидент стався на вулиці Добровольського Хлопець випав з вікна веранди квартири на п'ятому поверсі багатоповерхівки.

За попередніми даними, за допомогою стільця дитина дісталася до підвіконня, сперлася об москітну сітку та впала. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

«Раніше ця сім'я була поза полем зору правоохоронців. Місце проживання лише активно позначене», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося врятувати з жахливих умов проживання 8-річну дівчинку у Тернополі.

Теги: Одеса діти трагедія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Актор Алек Болдвін, який застрелив українку на зйомках, знову взяв у руки зброю
26 квiтня, 15:18
Об’єктами ракетної атаки росіяни спеціально обирають житлові будинки
«Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок Інформаційний фронт
1 травня, 11:50
Українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії
ДТП із пасажирським автобусом у Молдові: МЗС повідомило про п'ятьох постраждалих українців
8 квiтня, 18:47
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області
Офіс генпрокурора назвав кількість загиблих дітей внаслідок дій армії РФ
9 квiтня, 11:03
Вороги перетворили Снігурівку на руїну
Окупанти на Великдень вбили двох українських дітей: подробиці
16 квiтня, 11:27
Загадкова смерть дитини на Київщині: сусіди розповіли моторошні подробиці
Загадкова смерть дитини на Київщині: сусіди розповіли моторошні подробиці
18 квiтня, 09:02
Жінку нібито змусили написати заяву про звільнення
В Одесі через російську мову звільнено викладачку: у мережі спалахнув скандал
21 квiтня, 13:17
Прокурорку притягнено до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення правил прокурорської етики
Розбірки в Одесі. Прокурорка напідпитку приховала від військових факт своєї біографії
24 квiтня, 12:52
Військком Євген Борисов, ймовірно, продавав «білі квитки», на чому заробив десятки мільйонів
Захмарні статки та корупція. ДБР взялося за одеського воєнкома
3 травня, 10:40

Новини

В Одесі дитина випала з вікна і загинула
В Одесі дитина випала з вікна і загинула
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
Ув'язнення Труханова: за мера Одеси внесена застава
Ув'язнення Труханова: за мера Одеси внесена застава
Чи затягнеться в Одесі комендантська година на 9 травня: відомо деталі
Чи затягнеться в Одесі комендантська година на 9 травня: відомо деталі
Суд взяв під варту мера Одеси Труханова
Суд взяв під варту мера Одеси Труханова
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
7999
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
5823
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5314
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4558
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
3431
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?

Новини

На Луганщині колаборанти почали готуватися до евакуації: яка причина
Сьогодні, 12:30
Ліквідація росіян продовжиться – Буданов прокоментував замах на Прилєпіна
Сьогодні, 12:16
Російський винищувач Су-35 перехопив польський літак над Чорним морем: що відомо
Сьогодні, 11:52
Росія знайшла безпілотник з написом «Слава Україні» біля кордону з Україною
Сьогодні, 11:32
На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї
Сьогодні, 11:04
За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів
Сьогодні, 10:39

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту