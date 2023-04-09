Офіс генпрокурора назвав кількість загиблих дітей внаслідок дій армії РФ

Більше ніж 1415 дітей постраждали через бойові дії на території України

Станом на 9 квітня 468 дітей загинули через повномасштабну агресію РФ. Ще 947 дітей – отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це заявив офіс генпрокурора з посиланнням на ювенальних прокурорів.

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Зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки тривають роботи з встановлення кількості постраждалих дітей в місцях, де йдуть бойові дії, на тимчасово окупованих та вже звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 449, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти поцілили дві ракети у приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок обстрілу було зруйновано один приватний будинок та пошкоджено десятки сусідніх осель. Повідомляють про двох загиблих: чоловіка та 11- річну дитину.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.