Загадкова смерть дитини на Київщині: сусіди розповіли моторошні подробиці

В селі під Києвом мешканці закликають поліцію ретельно з'ясувати, що передувало трагедії.

Стали відомі нові подробиці самогубства 12-річної дівчинки в селі Стрітівка на Київщині. За попередньою інформацією поліції, дівчинка, яка мала безліч планів на майбутнє, скоїла самогубство на горищі приватного будинку після того, як пішла туди взяти мотузку для того, щоб зробити ляльку-мотанку. Після похорону Маргарити сусіди в коментарі ТСН.ua розповіли про те, що передувало трагедії.

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У будинку дівчинка проживала разом з матір’ю та вітчимом. Крім них, в будинку мешкали ще дві молодші дитини. На думку сусідів, мало місце доведення дитини до самогубства. Сусідка дівчинки Ольга розповіла, що задовго до трагедії сталась низка випадків, які можуть яскраво характерізувати відношення родини до Маргарити. «Свого часу Ріта мені розповіла, що вітчим дістав пістолет і став погрожувати, що почне стріляти. Дівчинка розповіла про те, що була викликана поліція. Коли правоохоронці приїхали, то звернулись з вимогою надати паспорт. Паспорт принесла Маргарита, а після цього вітчим сказав їй, що ніколи цього не пробачить. Я особисто бачила на тілі дівчинки, на сідницях синьо-чорні синці» – розповіла Ольга Ніконова.

За словами Ольги, вона пригадує такий випадок: «О другій годині ночі телефонує мама Маргарити і попрохала, щоб дитина переночувала у мене. Привела Маргариту в одному спідньому, а голова у Ріти була мокрою. Мати дівчини мені розповіла, що він напився та занурював голову Ріти в таз з водою. Він топив і тримав там голову Ріти. Мати вирвала дитину з рук чоловіка та привела до нас. Наступного дня Ріта пішла додому. Крім цього, був випадок, коли мати дівчинки скаржилась мені, що хоче піти від чоловіка, але йти було нікуди, роботи не було. В Одесі у неї мешкає мати, не знаю, чому вона не уїхала до неї. Я вважаю, що було доведення до самогубства, він погрожував здати її до дитбудинку. У дитини просто не витримала психіка. До речі, в той день мати Маргарити не пустила дитину до школи, хоча школа була для нею радістю».

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До цього Ольга додає, що після похорону вітчим Маргарити начебто зник. «Все село збунтовалось, люди його ненавидять. Кажуть, що він зник після цього», – розповіла сусідка загиблої.

Резюмуючи, Ольга додала, що Маргарита дуже хотіла працювати в поліції. «Я її запитала про те, чому виникло таке бажання, а дівчина відповіла, що хоче посадити свого вітчима. Це було два роки тому, коли їй було 10 років…», – розповіла сусідка дівчинки.

За словами Ольги, вона, як людина, яка добре знала цю родину, зверталась по допомогу до директора школи. «До родини приїздили представники опіки, яких викликали сусіди, ті, своєю чергою, робили попередження», – додала Ольга.

Ольга звертає увагу на такий щемливий факт, що дитинка була знайденою повішеною в напівсидячому положені.

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«Вона могла підвестись на ноги, але не зробила цього. Напевно, її настільки дістала ситуація, що вона не стала на ноги…», – резюмувала Ольга.

Ще одна з сусідок цієї родини нам розповіла, що, на її погляд, ця родина – мати Маргарити та вітчим є небайдужими до алкоголю людьми.

В поліції Київської області офіційно повідомляють, що наразі йде слідство у цій справі та тривають всі необхідні експертизи. Джерела видання в МВС повідомили, що слідству відоме місце перебування вітчима дівчинки і за офіційною інформацією він не втік.

«Можемо додати, що ця особа була раніше судима, але скарг про насилля над дівчинкою до поліції раніше не надходило. Також відомо, що на тілі дівчинки не було знайдено слідів насилля з боку інших осіб», – повідомили в МВС.

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