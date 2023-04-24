Розбірки в Одесі. Прокурорка напідпитку приховала від військових факт своєї біографії

Наталія Буянова боялася, щоб військові, які візьмуть її паспорт, помилково не вважали її диверсанткою

Прокурора Приморської окружної прокуратури Одеси Наталію Буянову притягнуто до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення правил прокурорської етики. Про це повідомляє «Главком» з посилання на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 12 квітня.

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Як з'ясувалося, 4 листопада 2022 року під час комендантської години прокурорка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння на одній із вулиць Одеси. Її зупинили військові, які викликали на місце події працівників поліції. Надалі Наталія Буянова відмовилась від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння; під час спілкування з патрульними поводилась агресивно та висловлювалася нецензурною лайкою. Згодом правоохоронці одягнули на неї кайданки.

Протягом затримання прокурорка не повідомляла, де працює та не надала жодних документів на вимогу військових і патрульних.

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На засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Наталія Буянова підтвердила обставини затримання. Зізналася, що того вечора вживала пиво. Причиною, чому сіла за кермо, став дзвінок матері. Жінка сповістила, що у сина прокурорки піднялася температура. Тому Буянова незаплановано поїхала до нього. Дорогою її зупинили військовослужбовці, які начебто застосували грубу фізичну силу. Вони оглянули її паспорт, де вказано, що прокурорка народилася у Москві.

Згідно з поясненнями Наталії Буянової, вона не хотіла пред’являти документи, щоб не було підстав вважати її диверсантом. Водійське посвідчення також не діставала, оскільки воно було разом із посвідченням прокурора, і вона боялася, що дізнаються про її місце роботи.

Водночас прокурорка розкаялася у своїй зухвалій поведінці під час затримання. Все списала на емоційний стан через війну, захворювання дитини, а також нібито грубе ставленням до неї військових та працівників поліції.

Додамо, що наразі Приморський райсуд Одеси розглядає адмінсправу щодо прокурорки Буякової за фактом керування у стані алкогольного сп’яніння.

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Як повідомляв «Главком», Офіс Генерального рокурора продовжує добір кандидатів на посади прокурорів в дев’яти областях. Наразі залишаються вакантними 200 посад прокурорів окружних прокуратур.