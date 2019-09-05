В Одесі готують до реформи медзаклади вторинного рівня



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В одеській мерії на засіданні депутатської комісії з охорони здоров'я прийняли низку важливих рішень у медичній сфері

4 вересня 2019 року, за участю заступника Одеського міського голови Світлани Бедреги відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської міськради.

Під час зустрічі було схвалено твердження передавальних актів комісій з реорганізації низки комунальних установ у комунальні некомерційні підприємства. Це є необхідною умовою для подальшого укладення медзакладами вторинного рівня договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) і отримання бюджетного фінансування у 2020 році.

Міським департаментом охорони здоров'я ведеться значна робота щодо забезпечення комп'ютерною технікою та інформатизації медзакладів вторинного рівня. Проводиться додаткове навчання медпрацівників та фахівців статистичної служби, створюються необхідні умови для відповідності вимогам для отримання фінансування від Національної служби здоров'я України. У консультативно-діагностичних центрах Одеси ведеться впровадження системи електронного запису на прийом до лікарів.

На засіданні особливу увагу було приділено питанням реорганізації в комунальні некомерційні підприємства спеціалізованих Будинків дитини. Робота паліативної служби в цих установах дозволить отримувати фінансування від Національної служби здоров'я на наступному етапі реформи.

Одеський Будинок дитини №1 є лідером в Україні серед закладів такого профілю в сфері організації паліативної допомоги. Тут працюють Центр медико-соціальної реабілітації дітей раннього віку та відділення паліативної допомоги. Одеса - єдине місто в країні, де за рахунок коштів міського бюджету дітей паліативної групи в Будинку дитини забезпечують високоякісним парентеральним харчуванням. Розглядається питання про розширення реабілітаційних можливостей і допомоги дітям з паліативними захворюваннями.

Крім того, наразі на базі дитячої міської поліклініки №6 створюється Центр раннього втручання для допомоги дітям з порушеннями розвитку. Це єдина подібна ініціатива в Україні з використанням коштів, отриманих від Національної служби здоров'я. Планується створення виїзної мультидисциплінарної бригади для надання допомоги з раннього втручання на дому.

Будинок дитини №1 також включено до переліку закладів, які забезпечують надання послуг з раннього втручання.

Члени депутатської комісії підтримали питання про виділення додаткового фінансування на закупівлю обладнання для сімейної амбулаторії та дитячого відділення, які готуються до відкриття на Бугаївці після капітального ремонту. Планується також виділити кошти для придбання обладнання для денного стаціонару Центру первинної медико-санітарної допомоги №4, де раніше був проведений капітальний ремонт за рахунок отриманих від Національної служби здоров'я України коштів.