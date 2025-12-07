Головна Одеса Новини
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
фото: dumskaya.net

Суд переглянув справу священнослужителя храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини УПЦ МП

В Одесі священника Московського патріархату Івана Павліченка засудили до тюрми за проросійські висловлювання та виправдання агресії Росії. Раніше суд звільнив його від ув'язнення, призначивши умовний строк. Про це повідомив Центр публічних розслідувань, передає «Главком».

Одеський апеляційний суд переглянув справу священнослужителя храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини УПЦ МП, якого звинувачували у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні національної ворожнечі. Священник протягом тривалого часу у приватних розмовах просував кремлівські наративи, коментував війну в Україні з позицій держави-агресора та перекладав відповідальність за російські удари на самих українців.

У матеріалах справи зафіксовані десятки його бесід у власному автомобілі. Чоловік відкрито обговорював можливість застосування Росією ядерної зброї та повторював наративи російських політиків.

Павліченко регулярно відвідував проросійські мітинги в Одесі. У 2016 році він разом з родиною відвідав окупований Сімферополь і фотографувався на тлі пам'ятника «Ввічливим людям» – російським військовим без розпізнавальних знаків, які брали участь у захопленні Криму.

У центрі – ексмер Ізмаїла Станіслав Борисенко, праворуч – Іван Павліченко
У центрі – ексмер Ізмаїла Станіслав Борисенко, праворуч – Іван Павліченко
фото: dumskaya.net

Апеляційний суд погодився з аргументами обвинувачення, скасував вирок Пересипського райсуду та ухвалив новий: священнослужитель отримав п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Також з нього стягнули 8 914 гривень судових витрат. Суд підкреслив, що виправдовування агресії держави-агресора та пропаганда ідей, спрямованих на приниження національної честі й гідності, є кримінально караними, незалежно від статусу чи професії особи.

До слова, настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору, якого звинувачують в розпалювання релігійної ворожнечі, прийшла повістка.

