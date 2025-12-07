Головна Одеса Новини
У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих
фото: ДСНС Одещини

Ймовірна причина вибуху – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання

На Одещині у місті Кілія Ізмаїльського району, по вулиці Перемоги, стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок чого у квартирі виникло загоряння домашнього майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За даними рятувальників, також частково зруйновано міжкімнатні перегородки та стіна, що межує із сусіднім помешканням.

У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі фото 1

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих: жінку та чоловіка, яких передали медикам.

Ймовірна причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі фото 2
У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі фото 3

«Від ДСНС залучались три одиниці техніки та сім рятувальників. Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 15:00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу.

