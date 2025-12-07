У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих

Ймовірна причина вибуху – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання

На Одещині у місті Кілія Ізмаїльського району, по вулиці Перемоги, стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок чого у квартирі виникло загоряння домашнього майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За даними рятувальників, також частково зруйновано міжкімнатні перегородки та стіна, що межує із сусіднім помешканням.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих: жінку та чоловіка, яких передали медикам.

Ймовірна причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

«Від ДСНС залучались три одиниці техніки та сім рятувальників. Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», – йдеться у повідомленні.

