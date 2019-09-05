Британія витратить ще 2 млрд фунтів на реалізацію Brexit



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Раніше мінфін Британії вже надавав 2,1 млрд фунтів додаткового фінансування для Brexit

Виділені гроші мають піти на розвиток необхідної інфраструктури

Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід оголосив про виділення додаткових 2 мільярдів фунтів ($2,44 млрд) на реалізацію Brexit.

Про це повідомляє Express.

«Протягом моїх перших декількох днів як канцлера я надав 2,1 млрд фунтів додаткового фінансування для Brexit і підготовки до виходу без угоди. А сьогодні я можу оголосити, що ми надаємо ще 2 млрд фунтів для реалізації Brexit у наступному році», - сказав Джавід.

Він заявляє, що це означає більше співробітників прикордонної служби і поліпшену транспортну інфраструктуру в британських портах.

Нагадаємо, 4 вересня прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон закликав провести дострокові вибори в парламент.

Відповідна заява прозвучала після того, як палата громад прийняла у третьому читанні законопроєкт, що забороняє Brexit 31 жовтня в разі відсутності угоди з ЄС.

Напередодні вночі парламент Великобританії зробив перший крок до того, щоб заблокувати плани прем'єрміністра Боріса Джонсона вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.