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    В Одесі невідомий обстріляв готель

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    В Одесі невідомий обстріляв готель

    Невідома особа, застосувавши зброю, пошкодила скло фасаду готелю та службового приміщення на парковці

     Одесі невідомий обстріляв готель у Київському районі міста. Його розшукують поліцейські.

    Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.

    Інцидент стався в ніч проти 18 жовтня. Ніхто не постраждав.

    Невідома особа, застосувавши зброю, пошкодила скло фасаду готелю та службового приміщення на парковці.

    Працівники закладу зателефонували до поліції.

    Повідомлення про це до правоохоронних органів надійшло від працівників закладу. Відомості правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння вказаного правопорушення. 

    Як повідомлялося, 14 вересня у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків.

    Одеса готель стрілянина
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