В Одесі на сміттєзвалищі знайшли 4-річну дитину



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Дівчинку забрали до сиротинця

На сміттєзвалищі Одеси знайшли чотирирічну дівчинку, яка перебувала в антисанітарних умовах серед купи бруду та в компанії п’яних безхатченків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, дитину випадково помітив чоловік, який працює на будівництві поблизу. Згодом перехожий звернувся до волонтерів, які повідомили про інцидент правоохоронцям.

«Коли ми зайшли з поліцією, то побачили, що на жінок вона реагує спокійно, а на чоловіків у неї страшна реакція», - зазначила волонтерка Наталя Мартиненко.

Після цього Настю (так звати дитину) забрали до райвідділку, а в укритті, де вона жила, залишили записку з повідомленням про місцезнаходження дівчинки.

За словами волонтерки, через 30 хвилин до поліції прибіг батько дитини з пакетом документів, який запевняв правоохоронців, що у них все гаразд.

Коли Настю відвезли до дитбудинку, з’ясувалося, що дівчинку там вже знають. Зокрема, вперше дитина там з’явилася минулого року після того, як її вночі на стоянці забула мати.

За словами головної лікарки дитбудинку №1 Валентини Карташової, дівчинка стала неговіркою та неохоче йде на контакт.

Коли її намагалися погодувати, то ложка їй не потрібна була. Вона долонями їла борщ», - додала пані Валентина.

Окрім цього, в закладі зазначили, що маму Насті позбавили прав, а невдовзі жінка померла. Згодом дитину забрав до себе біологічний батько, який через деякий час втратив роботу.

«У батька було місце проживання. Він показував умови, у яких вони жили з донькою», - пояснила начальниця одеської служби у справах дітей Юлія Нікандрова.

Наразі служба у справах дітей вже почала готувати документи на позбавлення чоловіка батьківських прав.

До слова, Настя протягом 5 днів побуде на карантині, під час чого дівчинку оглянуть лікарі, а також з дитиною попрацюють психологи.